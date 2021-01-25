Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Шварцман прокомментировал итоги тестов болида «Феррари» образца 2018 года

Шварцман прокомментировал итоги тестов болида «Феррари» образца 2018 года
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал итоги тестов болида «Феррари» образца 2018 года, которые прошли во Фьорано.

«Пилотировать болид «Феррари» Формулы-1 — всегда большая привилегия, и, должен признать, я начинал скучать по этому ощущению. Сегодня вместе с командой мы работали над программой, которая направлена на улучшение моих способностей давать обратную связь инженерам, и надеюсь, что я хорошо сделал то, о чём меня просили.

Что касается меня лично, то это был лучший способ вернуться за руль в новом году. Довольно быстро я почувствовал себя комфортно в болиде и с командой, так как с моего последнего опыта пилотирования прошло меньше месяца, а все круги, которые я прошёл, были хорошими. Теперь мне нужно сосредоточиться на чемпионате Формулы-2 с «Према», но надеюсь, что я снова получу возможность сесть за руль «Феррари» как можно скорее», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021