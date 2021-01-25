Российский гонщик программы «СМП Рейсинг» и академии «Феррари» Роберт Шварцман прокомментировал итоги тестов болида «Феррари» образца 2018 года, которые прошли во Фьорано.



«Пилотировать болид «Феррари» Формулы-1 — всегда большая привилегия, и, должен признать, я начинал скучать по этому ощущению. Сегодня вместе с командой мы работали над программой, которая направлена на улучшение моих способностей давать обратную связь инженерам, и надеюсь, что я хорошо сделал то, о чём меня просили.



Что касается меня лично, то это был лучший способ вернуться за руль в новом году. Довольно быстро я почувствовал себя комфортно в болиде и с командой, так как с моего последнего опыта пилотирования прошло меньше месяца, а все круги, которые я прошёл, были хорошими. Теперь мне нужно сосредоточиться на чемпионате Формулы-2 с «Према», но надеюсь, что я снова получу возможность сесть за руль «Феррари» как можно скорее», — приводит слова Шварцмана пресс-служба «Феррари».