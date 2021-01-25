Джулиано Алези покинул Академию «Феррари»

Французский гонщик Джулиано Алези, сын бывшего пилота Формулы-1 Жана Алези, сообщил, что он покинул Академию «Феррари». 25 января Алези провёл тесты за рулём болида 2018 года.



«Я хотел бы поблагодарить „Феррари“ и Академию за эту фантастическую возможность. Сесть в кокпит болида SF71H было невероятно захватывающе, как и ехать на этой машине по трассе, а мой отец смотрел, как я пилотировал болид с тем же номером, что использовал когда-то он. С точки зрения управляемости, пилотировать этот болид не так сложно, но у него удивительная мощность. Впечатляет эффективность и оперативность тормлжения.



Эти тесты для меня стали лучшим способом попрощаться с „Феррари“. Теперь меня ждёт новое приключение в Азии и я с нетерпением жду этого момента», — приводит слова Джулиано Алези официальный сайт «Феррари».