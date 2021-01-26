Роберт Шварцман успешно провёл тесты болида Формулы-1 «Феррари». Видео

«Чемпионат» представляет вашему вниманию видео, посвящённое работе российского гонщика «СМП Рейсинг» и Академии «Феррари» Роберта Шварцмана на тестах машины «Феррари» образца 2018 года.

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Шварцман проехал около пятидесяти кругов за рулём болида под номером «35», улучшив свой сентябрьский результат более чем на полсекунды.



Напомним, тесты займут пять дней и в них примут участие семь пилотов, включая Шарля Леклера и Карлоса Сайнса. С утра во Фьорано работали два других пилота академии «Феррари» — Джулиано Алези и Маркус Армстронг.



Завтра, 26 января, за руль болида 2018 года сядет Шарль Леклер, а 27 января в кокпите «Феррари» дебютирует новичок команды — испанец Карлос Сайнс. Сайнс проведёт тесты также на следующий день, в первой половине.



Завершится тестовая программа в пятницу. Мик Шумахер проведёт за рулём болида «Феррари» вторую половину четверга и утреннюю сессию 29 января, а после обеда в заключительный день тестов его сменит Каллум Айлотт.