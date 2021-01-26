«Макларен»: количество новых деталей в MCL35M примерно такое же, как и при создании MCL35

Директор по производству команды «Макларен» Пирс Тинн рассказал о работе над новым болидом MCL35M, в котором коллективу из Уокинга предстоит провести сезон-2021.



«Январь и февраль — самое тяжёлое время в году для сотрудников производственной группы. Многие вещи у нас на данный момент идут по плану, но есть и некоторые проблемы в определённых областях. Это же Формула-1. Если у вас нет проблем, значит, вы недостаточно агрессивны. Всё просто и понятно. Вы упускаете результат, не раздвигая границ.



Настоящая проблема — не обязательно в производстве стартовой версии болида, а в том, как вы модернизируете её. Главное — не тратить время и ресурсы ни на что, в чём нет необходимости. Если вы сделаете слишком много деталей, соответствующих стартовой спецификации, вы потратите впустую мощность, которую можно было бы использовать для обновления до последней версии.



Остальные команды перенесут большую часть узлов своих болидов с прошлого года на этот. Наш переход на силовые установки «Мерседес» означает, что придётся отказаться от такого подхода. Это привело к огромным изменениям, и, по сути, мы строим новую машину. Количество новых деталей в MCL35M примерно такое же, как и при создании MCL35.



Замена силовой установки сильно меняет архитектуру болида и то, как всё компонуется, поэтому вся схема охлаждения и трубопроводы — для жидкости или воздуха — изменились, а также вся электроника и блоки управления», — приводит слова Тинна сайт «Макларена».