Ферстаппен объяснил, почему Гасли провалился в «Ред Булл»

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен пояснил, почему его бывший напарник Пьер Гасли, ныне удачно выступающий в составе «Альфа Таури», провалился в австрийской команде.
«Правда в том, что Пьер хотел немедленно приспосабливаться ко всем изменениям вместе с нами вместо того, чтобы для начала всё изучить. Эта тактика попросту не сработала. В результате многое пошло не так, при этом он чувствовал давление. Аварии на зимних тестов также не придали уверенности. Здорово, что он провёл сильный сезон в „Альфа Таури“. Это пример для многих, как можно восстановить карьеру
Напомним, Гасли выступал в составе «Ред Булл» в первой половине сезона-2019. После ряда неудач его заменил Александер Албон. Последний потерял место боевого пилота в Милтон-Кинс по итогам 2020 года.
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