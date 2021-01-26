Тост — о дуэте Гасли — Цунода: идеальный состав

Глава «Альфа Таури» Франц Тост поделился мыслями о составе команды. По словам функционера, дуэт Гасли — Цунода является идеальным сочетанием.

«Гасли уже показал свой уровень, завоевав победу в гонке. Вместе с Юки у нас есть очень талантливый молодой пилот, от которого мы многого ждём. Конечно, всё это не говорит о том, что мы будем успешны, но у нас оптимальная ситуация перед следующим сезоном, у нас идеальный состав пилотов. В команде есть опытный гонщик и молодой, который может учиться у Пьера. Особенно это будет касаться вопросов технологий и настройки болида. Когда в команде оба пилота молодые, эти процессы проходят тяжелее», — приводит слова Тоста Nextgen-Auto.

Напомним, Цунода в «Альфа Таури» заменил Даниила Квята.