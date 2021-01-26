Голосование по заморозке моторов Ф-1 отложили, «Ред Булл» придётся ждать ещё две недели

Голосование по заморозке моторов Формулы-1 отложено ещё на две недели, сообщает RaceFans. Такое решение принято, потому что соответствующее решение не находит необходимой поддержки. Ожидается, что ещё одна попытка проголосовать по этому вопросу пройдёт 11 февраля.

Источник сообщает, что «согласие по вопросу, которое существовало ещё в пятницу, сейчас уже не существует». Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун подтвердил, что обсуждения продолжаются.

Напомним, проблема «заморозки» моторов критически важна для «Ред Булл». Консультант «Ред Булл» Хельмут Марко говорил, что австрийский коллектив договорился с «Хондой» о разработке двигателей на сезон-2022. Однако в Милтон-Кинсе не готовы продолжать работать над моторами своими силами, если не будет достигнуто соглашения о «заморозке» двигателей.