Феттель впервые прибыл на базу «Астон Мартин»
Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель впервые прибыл на базу своей новой команды — «Астон Мартин». Об этом говорится на официальной странице команды в «Твиттере». К посту приложено и видео. На записи видео, что немец облачён в тёмно-зелёные цвета, которые с нового сезона родные для команды.
Соответствующее видео доступно на странице команды в «Твиттере».
Напомним, что в новой команде Феттель заменил Серхио Переса, здесь его напарником будет Лэнс Стролл. В последние годы немец выступал в составе «Феррари», но так и не сумел добиться со «Скудерией» успеха. Минувший сезон стал для него худшим в составе итальянской команды. Напомним, что все свои четыре титула Себастьян завоевал ещё в годы выступлений в составе «Ред Булл».
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