С английской трассы угнали сейфти-кар и медицинский автомобиль. Полиция просит помощи

Пресс-служба полиции графства Линкольншир в Великобритании на официальном сайте сообщила, что с гоночной трассы «Кадвелл-Парк» были угнаны сейфти-кар и медицинский автомобиль.
«Мы расследуем кражу двух автомобилей из «Кадвелл-Парка». Обе машины марки BMW: медицинская машина — X5, а машина безопасности — M240i. Общая стоимость транспортных средств превышает 100 000 фунтов стерлингов, и офицеры обращаются ко всем, у кого есть информация.
Если вы видели эти специфичные автомобили или располагаете информацией об этом преступлении, свяжитесь с нами», — говорится в заявлении полиции.
Чтобы облегчить поиск, сотрудники правоохранительных органов опубликовали снимки сейфти-кара и медицинского автомобиля.
Фото доступна на странице Lincolnshire Police в "Твиттере".
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