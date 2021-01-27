Сайнс дебютировал за рулём «Феррари»

Карлос Сайнс приступил к работе на тестах «Феррари» во Фьорано. Испанец впервые сел за руль боевого болида «Скудерии» в качестве пилота итальянской команды.



Напомним, в «Феррари» Карлос заменил четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля, с которым «Скудерия» решила не продлевать контракт. Немец перешёл в «Астон Мартин».

Видео доступно на странице «Феррари» в «Твиттере».

Во Фьорано «Скудерия» проводит масштабные пятидневные тесты на болиде SF71H 2018 года. 25 января машину пилотировали Джулиано Алези, Маркус Армстронг и Роберт Шварцман. Во второй день болид достался Шарлю Леклеру. Сегодня монегаска сменил Сайнс. Испанец также будет работать с болидом завтра в первой половине дня. Завершится тестовая программа 29 января.

Видео доступно на странице Giuliano Duchessa в «Твиттере».