Сайнс дебютировал за рулём «Феррари»

Карлос Сайнс приступил к работе на тестах «Феррари» во Фьорано. Испанец впервые сел за руль боевого болида «Скудерии» в качестве пилота итальянской команды.
Напомним, в «Феррари» Карлос заменил четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля, с которым «Скудерия» решила не продлевать контракт. Немец перешёл в «Астон Мартин».
Видео доступно на странице «Феррари» в «Твиттере».
Во Фьорано «Скудерия» проводит масштабные пятидневные тесты на болиде SF71H 2018 года. 25 января машину пилотировали Джулиано Алези, Маркус Армстронг и Роберт Шварцман. Во второй день болид достался Шарлю Леклеру. Сегодня монегаска сменил Сайнс. Испанец также будет работать с болидом завтра в первой половине дня. Завершится тестовая программа 29 января.
Видео доступно на странице Giuliano Duchessa в «Твиттере».
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