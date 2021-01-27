Росс Браун подписал новый контракт и останется на посту спортивного директора Формулы-1

Росс Браун продолжит работу на посту спортивного директора Формулы-1, который он занял четыре года назад с приходом в «Королевские гонки» новых владельцев из Liberty Media. Об этом сообщает RaceFans.
Браун — единственный из трёх директоров, назначенных Liberty Media вместо Берни Экклстоуна, кто ещё продолжает работу. Коммерческий директор Шон Братчес покинул свой пост год назад, а главу Ф-1 Чейза Кэри сменил Стефано Доменикали.
«Мне очень интересны те задачи, которые стоят перед нами в данный момент. И я бы расстроился, если бы не получил возможность увидеть в деле новые болиды. Очевидно, что с приходом Стефано мы возобновляем давнее партнёрство. Я также думаю о проблеме COVID, с которой мы столкнулись, всё это придаёт мне мотивацию и желание продолжать работать в Формуле-1.
В какой-то момент мне, как и всем, придётся остановиться, но пока я этого не планирую. После ухода Чейза Кэри было важно сохранить преемственность, поэтому я рад продолжить. Мои полномочия останутся достаточно гибкими. Впереди захватывающие времена», — заявил Браун.
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