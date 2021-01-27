Боттас заявил, что ему всё равно, подпишет Хэмилтон контракт с «Мерседесом» или нет

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал ситуацию с затянувшимися переговорами по новому контракту семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона. Финский гонщик заявил, что ему безразлично, кто будет его напарником.



«Мне всё равно. Все пилоты Формулы-1 хороши, так что, кто бы ни получил это место, соперничать будет сложно. Сейчас я могу лучше сосредоточиться на себе.



Очевидно, у меня только одна цель. Наша команда уже много лет находится на вершине и завоёвывает Кубок конструкторов. Мой товарищ по команде всё это время обыгрывает меня. Поэтому моя единственная цель — победить его. Я сосредоточен только на себе. Если я сделаю это и продолжу прогрессировать, это будет хороший сезон», — приводит слова Боттаса PlanetF1.