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Боттас заявил, что ему всё равно, подпишет Хэмилтон контракт с «Мерседесом» или нет

Боттас заявил, что ему всё равно, подпишет Хэмилтон контракт с «Мерседесом» или нет
Авто / Формула-1 0

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас прокомментировал ситуацию с затянувшимися переговорами по новому контракту семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона. Финский гонщик заявил, что ему безразлично, кто будет его напарником.

«Мне всё равно. Все пилоты Формулы-1 хороши, так что, кто бы ни получил это место, соперничать будет сложно. Сейчас я могу лучше сосредоточиться на себе.

Очевидно, у меня только одна цель. Наша команда уже много лет находится на вершине и завоёвывает Кубок конструкторов. Мой товарищ по команде всё это время обыгрывает меня. Поэтому моя единственная цель — победить его. Я сосредоточен только на себе. Если я сделаю это и продолжу прогрессировать, это будет хороший сезон», — приводит слова Боттаса PlanetF1.

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