Джордан рассказал о требованиях Хэмилтона к «Мерседесу»

Бывший владелец команды Формулы-1 Эдди Джордан рассказал, что ему известно о затянувшихся переговорах по новому контракту между «Мерседесом» и Льюисом Хэмилтоном.

«Есть ряд вещей, которые могут вызвать задержку. Это довольно сложно, потому что, как я считаю, Ineos купила крупную долю «Мерседеса» из-за огромной ценности, которую придаёт команде Льюис. Не буду говорить, что они сделали это исключительно ради него, ведь он не собирается оставаться там вечно. Но на самом деле это был очень важный фактор. Нужно учитывать, что такие партнёры, как Tommy Hilfiger, и подобные им спонсоры ведут дела с командой только благодаря Хэмилтону.



Я владею кое-какой информацией. Льюис сказал: «Послушайте, ребята, моя зарплата – это то, что я получаю за участие в гонках, интервью и другие аспекты? Но разве мне не полагается компенсация за привлечение спонсоров? Получу ли я бонус за приход Ineos? Доплатят ли мне за доход от телетрансляций, который вы получаете в виде чемпионских призовых?»

Если бы я был менеджером Хэмилтона, то заявил бы команде следующее: «Мы значительно увеличиваем общий доход «Мерседеса» за год. Игнорировать это совершенно неправильно».



Льюис запрашивает 10% доходов команды за телетрансляции, и трудно понять, почему он этого не стоит. Например, мы работаем в СМИ, и у нас очень мало возможностей взять интервью у него. Мы выстраиваемся в очередь. Но он первый, с кем мы все хотим пообщаться.



Мы пытаемся попасть на пресс-конференции, так как нам нужен Льюис. Он представляет ценность для меня, для вас и всех остальных. Это похоже на то, что сейчас происходит в американском гольфе и баскетболе. Мир экономики меняется, но одно можно сказать наверняка: ценность Льюиса Хэмилтона выросла, это факт», – приводит слова Джордана The Sun.