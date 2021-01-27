Расселл, Латифи и Албон примут участие в официальном виртуальном Гран-при Формулы-1

31 января руководство Формулы-1 намерено провести первую из трёх виртуальных гонок, запланированных перед стартом сезона. Полный состав участников на трассе «Шпильберг» ещё не оглашён. Но сегодня, 27 января, стало известно, что команда «Уильямс» будет представлена своими боевыми пилотами — Джорджем Расселлом и Николасом Латифи, сообщает пресс-служба Ф-1.

За «Ред Булл» выступит резервист команды, в недавнем прошлом боевой пилот Александер Албон. Вместе с ним цвета австрийской команды будет защищать мотоциклист Джеффри Херлингс. В составе «Хааса» выступят Энцо и Пьетро Фиттипальди, за «Альпин» поедут Оскар Пиастри и Кристиан Лундгар.

Отметим, что цвета «Мерседеса» будет защищать резервист команды Стоффель Вандорн. Экс-пилот Ф-1 Витантонио Льюцци выступит в составе «Альфа Таури».