Шварцман — о тестах в «Феррари»: все были удивлены, что такой прогресс, я улучшил на 1,1
Пилот гоночной программы SMP Racing и Академии «Феррари» Роберт Шварцман, выступающий в Формуле-2, поделился впечатлениями от тестовых заездов в болиде «Феррари» образца 2018 года, которые он провёл 25 января. По словам россиянина, в команде все были удивлены его значительному прогрессу.
«Тесты прошли явно намного лучше, чем предыдущие. Чувствовал я себя намного комфортнее и увереннее. Сразу поехал в ритме, сразу поехал быстро. Впечатления яркие, классные, я очень рад начать этот год именно с этой машины – Формулы-1. Улучшил я время на 1,1 секунды. Значительно. Все очень рады, все были удивлены, что такой прогресс. Всё было тип-топ, всё было хорошо», — приводит слова Шварцмана официальный сайт SMP Racing.
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