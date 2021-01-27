Феттель прошёл подгонку сиденья в «Астон Мартин»

Четырёхкратный чемпион мира новобранец «Астон Мартин» Себастьян Феттель прошёл подгонку сиденья в новой машине, сообщает пресс-служба команды.

Соответствующее видео размещено на странице команды в «Твиттере».

Напомним, немец впервые появился на базе команды вчера, 26 января. Минувший сезон Феттель провёл в составе «Феррари». 2020 год стал у него одним из самых неудачных за годы карьеры. Немца уведомили о расставании со «Скудерией» ещё до старта чемпионата. В Маранелло его с 2021 года заменит Карлос Сайнс.

Феттель не сразу нашёл вариант с продолжением карьеры. В итоге в «Астон Мартин» (на момент подписания контракта «Рейсинг Пойнт») он заменил Серхио Переса. Напарником Феттеля будет Лэнс Стролл.