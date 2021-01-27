Сайнс прокомментировал первый день работы в «Феррари»

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс прокомментировал первый полноценный день работы в составе «Скудерии». Сегодня, 27 января, испанец провёл тестовые заезды за рулём машины образца 2018 года на трассе «Фьорано».

«Никогда не забуду этот день. Утром, перед тем как мы отправились на трассу, у нас было несколько ранних встреч. Один из самых особенных моментов настал тогда, когда я прибыл на автодром и увидел машину „Феррари“ с моим 55-м номером. Установочный круг получился захватывающим.

Потом мы приступили к работе. Я удовлетворён тем, как прошёл день. Мы провели насыщенную программу, я ознакомился с настройками, начал работу с инженерами и механиками. Руль и некоторые процедуры немного отличаются от тех, что были на моей предыдущей машине.



Мне было приятно, что сегодня сюда приехал мой отец. Я был рад, что в «Феррари» мне устроили такой тёплый приём. Я очень счастлив и не мог бы желать лучшего старта", — приводит слова Сайнса официальный сайт «Феррари».