«Что они сделали с его волосами?» Заметно облысевший Феттель удивил болельщиков

27 января четырёхкратный чемпион мира Формулы-1, новобранец «Астон Мартин» Себастьян Феттель прошёл подгонку сиденья на базе команды. Пресс-служба коллектива в связи с этим выложила видео. На записи видно, что немец заметно облысел. Это не ускользнуло от внимания подписчиков команды в «Инстаграме», которые принялись обсуждать непривычный внешний вид Феттеля.
«Что они сделали с его волосами?», — задался вопросом один из болельщиков.
«Что чёрт возьми произошло с волосами?», — написал ещё один пользователь Сети.
«Себ стал лысым?», — удивился очередной подписчик «Астон Мартин»
«Не пытается ли Феттель стать похожим на прежнего Хэмилтона?», — задал вопрос ещё один фанат.
Свежие фото Себастьяна Феттеля также доступны на странице Формулы-1 в «Твиттере».
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