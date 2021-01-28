Экс-пилот «Торо Россо»: не понимаю, почему хорошие гонщики должны платить

Бывший пилот Формулы-1 Хайме Альгерсуари, выступавший в составе «Торо Россо», признался, что не понимает, почему хорошим гонщикам приходится предоставлять финансирование напрямую или через спонсорские сделки для получения места в команде.



«Всё сильно изменилось с тех пор (с 2011 года, когда Хайме в последний раз участвовал в гонке Формулы-1. – Прим. «Чемпионата»). Это не для меня. Я не понимаю, почему хорошие гонщики должны платить за участие или же очень дорого обходятся командам.



Невозможно смотреть на родителей пилотов, которые владеют командами. Ценности этого вида спорта – это не то, в чём я смог разобраться», — приводит слова Альгерсуари Formula1News.



Хайме выступал в «Торо Россо» с 2009 по 2011 год. В октябре 2015-го он внезапно объявил о завершении карьеры. Теперь испанец занимается музыкой.