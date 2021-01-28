Бергер не включил Боттаса и Расселла в число пилотов, способных конкурировать с Хэмилтоном

Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер выразил мнение, что гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас не сможет в нормальных условиях навязать борьбу Льюису Хэмилтону.
«Льюис – это гонщик абсолютно мирового класса. К его безумной скорости и чрезвычайному таланту теперь добавился опыт. Его напарник Валттери Боттас тоже не медленный, но в конце концов у него нет шансов против Хэмилтона. Как и у большинства других пилотов», — приводит слова Бергера F1-Insider.
Австриец назвал всего трёх гонщиков, которые могли бы составить конкуренцию Льюису в «Мерседесе» в борьбе за титул, не включив этот список Джорджа Расселла.
«Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Себастьян Феттель в своей оптимальной форме. Больше я не вижу никого, кто мог бы выступать на этом уровне. Но Льюис по-прежнему остаётся для меня номером один», — добавил Бергер.
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