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Бергер не включил Боттаса и Расселла в число пилотов, способных конкурировать с Хэмилтоном

Бергер не включил Боттаса и Расселла в число пилотов, способных конкурировать с Хэмилтоном
Авто / Формула-1 0
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Бывший пилот Формулы-1 Герхард Бергер выразил мнение, что гонщик «Мерседеса» Валттери Боттас не сможет в нормальных условиях навязать борьбу Льюису Хэмилтону.

«Льюис – это гонщик абсолютно мирового класса. К его безумной скорости и чрезвычайному таланту теперь добавился опыт. Его напарник Валттери Боттас тоже не медленный, но в конце концов у него нет шансов против Хэмилтона. Как и у большинства других пилотов», — приводит слова Бергера F1-Insider.

Австриец назвал всего трёх гонщиков, которые могли бы составить конкуренцию Льюису в «Мерседесе» в борьбе за титул, не включив этот список Джорджа Расселла.

«Макс Ферстаппен, Шарль Леклер и Себастьян Феттель в своей оптимальной форме. Больше я не вижу никого, кто мог бы выступать на этом уровне. Но Льюис по-прежнему остаётся для меня номером один», — добавил Бергер.

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