Россиянка Сидоркова показала синяки после первого дня тестов в Формуле-3

Пилот молодёжной программы SMP Racing и W Series Ирина Сидоркова 27 января провела первый день тестов в азиатской Формуле-3, где проведёт зимнюю часть гоночного сезона. Позже она опубликовала несколько фотографий, на одной из которых показала синяки, оставшиеся после заездов.



«Вчера прошёл мой первый день тестов в Ф-3! Показываю вам сегодня привычный для вас парадный фасад и обычно скрытую изнанку. Вы спрашивали, как всё прошло? Если кратко в трёх словах, то: тяжело, ожидаемо и в соответствии с учебным планом! Но, как всегда, с лёгкими нежданчиками.



Задача — выкладываться, учиться и улучшаться. Этим и продолжу заниматься сегодня! А за вчера огромное спасибо команде Evans GP, тренеру Владимиру Атоеву, SMP Racing и всем тем, кто рядом, даже когда так далеко!» — написала Ирина под снимками.

Фото доступны на странице Ирины Сидорковой в «Инстаграме».