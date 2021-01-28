«Астон Мартин» может быть продан китайской компании

Известный обозреватель Джо Сейвуд предположил, что участие «Астон Мартин» в Формуле-1 может оказаться очень непродолжительным, так как компанию, чьё имя в сезоне-2021 будет носить команда Лоуренса Стролла, хочет выкупить китайская BYD Auto Company.
«На сайте China's East Money, который следит за финансовыми рынками, появилась интересная история, в которой говорится, что китайская BYD Auto Company готовится приобрести автомобильную компанию «Астон Мартин» в рамках сделки на 4,1 миллиарда фунтов стерлингов.
Говорят, что BYD Auto ищет способ стать известной в Европе и рассматривает «Астон Мартин» как идеальную витрину. Кроме того у неё уже есть партнёрские отношения с Daimler, владеющей долей в «Астон Мартин». Таким образом, эра Стролла может быть короткой. Как и период «Астон Мартин» в Формуле-1», — написал Сейвуд в своём блоге.
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