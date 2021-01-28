Источник рассказал, какая команда Ф-1 предлагала контракт Магнуссену на сезон-2021

Бывшему пилоту «Хааса» Кевину Магнуссену, по его собственному признанию, поступало предложение от другой команды Формулы-1 на сезон-2021. Сам датчанин не назвал, что за коллектив предлагал ему контракт. Как сообщает AS-Web со ссылкой на источники, близкие к пилоту, речь шла о «Макларене» и роли резервиста.



В Уокинге не хотели полагаться на «Мерседес», который мог каждый раз забирать Стоффеля Вандорна в случае необходимости, и подписать ещё одного запасного пилота. Однако Магнуссен отклонил предложение взять на себя всю работу на симуляторе и быть резервистом по выходным.



Кевин продолжит карьеру в американской серии гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Он уже провёл первые тесты.

Магнуссен рассказал, что после ухода из «Хааса» ему предлагали контракт и место в Ф-1