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Источник рассказал, какая команда Ф-1 предлагала контракт Магнуссену на сезон-2021

Источник рассказал, какая команда Ф-1 предлагала контракт Магнуссену на сезон-2021
Авто / Формула-1 0

Бывшему пилоту «Хааса» Кевину Магнуссену, по его собственному признанию, поступало предложение от другой команды Формулы-1 на сезон-2021. Сам датчанин не назвал, что за коллектив предлагал ему контракт. Как сообщает AS-Web со ссылкой на источники, близкие к пилоту, речь шла о «Макларене» и роли резервиста.

В Уокинге не хотели полагаться на «Мерседес», который мог каждый раз забирать Стоффеля Вандорна в случае необходимости, и подписать ещё одного запасного пилота. Однако Магнуссен отклонил предложение взять на себя всю работу на симуляторе и быть резервистом по выходным.

Кевин продолжит карьеру в американской серии гонок на выносливость IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Он уже провёл первые тесты.

Магнуссен рассказал, что после ухода из «Хааса» ему предлагали контракт и место в Ф-1
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