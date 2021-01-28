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«Посвятил всю жизнь автоспорту!» Виталий Петров – о скончавшемся Адриане Кампосе

«Посвятил всю жизнь автоспорту!» Виталий Петров – о скончавшемся Адриане Кампосе
Авто / Формула-1 0
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Российский пилот Виталий Петров прокомментировал новость о смерти Адриана Кампоса, за команды которого он выступал в GP2 c 2007 по 2009 год.

«Он посвятил всю свою жизнь автоспорту! Мне посчастливилось ездить за его команду, выиграли вместе большое количество гонок, чемпионат в GP2. Человек всегда полностью погружался в процесс подготовки команды, пилотов к чемпионатам. Создавал свою спортивную площадку, симуляторы для пилотов. Скорбим и помним! Выражаю соболезнования родным и близким! Покойся с миром, Адриан Кампос!» — написал Петров на своей странице в соцсети.

Фото доступны на странице Виталия Петрова в «Инстаграме».

Кампос участвовал в 21 Гран-при Формулы-1, дебютировав 12 апреля 1987 года. В «Королевских гонках» он не набрал ни одного очка. В 1997-м Адриан основал коллектив Campos Racing, выступавший во множестве молодёжных серий.

Косаченко отреагировала на смерть Адриана Кампоса, чью команду в GP2 представлял Петров
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