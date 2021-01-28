Сайнс: нет лучшего места, чем «Феррари», чтобы выиграть чемпионат

Пилот «Феррари» Карлос Сайнс рассказал о своих целях в новой команде.



«Когда мне было 10 лет, я поехал в Барселону, и там мне посчастливилось встретить одного из моих величайших кумиров — Михаэля Шумахера, а также посетить боксы „Феррари“. Атмосфера там была просто невероятная, ничего подобного я нигде не встречал. Поэтому самый простой способ описать, что я чувствую после перехода в „Феррари“, — сказать, что моя детская мечта сбылась. Однако, на мой взгляд, надеть красный комбинезон и гоняться за эту команду — больше чем просто мечта. Для меня как гонщика это большая честь и ответственность, которые я хочу испытать и принять на себя.



С самого первого дня, когда я начал гоняться, у меня было две цели — стать пилотом Формулы-1 и выиграть чемпионат. После достижения первой цели всё моё внимание сосредоточено на второй, и нет лучшего места, чем „Феррари“, чтобы достичь этой цели», — приводит слова Сайнса официальный сайт «Феррари».