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Леклер: Сайнсу не нужны мои советы

Леклер: Сайнсу не нужны мои советы
Авто / Формула-1 0

Пилот «Феррари» Шарль Леклер заявил, что не будет давать советы новому напарнику, испанскому гонщику Карлосу Сайнсу.

«Раз он настолько многого добился, то мои советы ему не нужны. Он отлично знает, что делает, а тесты ему нужны, чтобы увереннее чувствовать себя рядом с командой. Я просто знаю команду чуть лучше. Вот и всё. Я внимательно следил за Карлосом и могу пожелать ему только удачи», — приводит слова Шарля Леклера GrandPX.

Напомним, в «Феррари» Карлос заменил четырёхкратного чемпиона Формулы-1 Себастьяна Феттеля, с которым «Скудерия» решила не продлевать контракт. Немец перешёл в «Астон Мартин».

27 января испанец провёл тестовые заезды за рулём машины образца 2018 года на трассе «Фьорано».

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