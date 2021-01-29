Кубица исключил выступление в DTM и нацелен на выступления в категории LMP2

Бывший боевой пилот Формулы-1, резервист «Альфа Ромео», ветеран автоспорта Роберт Кубица поделился дальнейшими карьерными планами. По его словам, он не намерен выступать в DTM, после того, как серия перешла на новый технический регламент. Поляк хочет сосредоточиться на выступлениях в категории LMP2.
«Регламент GT3 хорош, но это совершенно иной тип пилотажа. У меня есть работа с „Альфа Ромео“ в роли резервиста, я провожу тесты. Когда у вас такая работа в Формуле-1, то много времени на адаптацию не будет. Я сажусь в машину каждые два-три месяца, выступаю на свободных практиках и, чтобы давать полезную обратную связь, должен адаптироваться, как можно быстрее.
Я выбираю LMP2, потому что эти машины с высоким уровнем прижимной силы, что перекликается с Формулой-1. Если у меня будет шанс выступить в гонках на выносливость, я с удовольствием сделаю это. LMP2 — моя главная цель. Буду рад гоняться в этой категории, если это возможно", — приводит слова Кубицы Motorsport.
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