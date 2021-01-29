Росс Браун дал совет тем, кто считает, что Хэмилтон побеждает лишь из-за лучшей машины

Спортивный директор Формулы-1 Росс Браун посоветовал тем, кто сомневается в таланте и способностях семикратного чемпиона Льюиса Хэмилтона, пересмотреть Гран-при Турции 2020 года.



«Льюис провёл блестящую гонку. Если у кого-то есть сомнения и мысли, что «Хэмилтон побеждает из-за лучшей машины», вам нужно посмотреть эту гонку, потому что это был шедевр», — приводит слова Брауна RaceFans.

Хэмилтон финишировал с полминутным отрывом от ближайших преследователей, при этом некоторые пилоты весьма критически отнеслись к условиям плохого держака.

«У нас были очень негативные отзывы об уровне сцепления и условиях на трассе. Но в то же время это была одна из лучших гонок года. Думаю, что все что-то почерпнули из этого. Мне было интересно увидеть, как на первый план вышли более опытные гонщики», — добавил функционер.