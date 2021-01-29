Ферстаппен показал забавную тренировку. Он отрабатывает поднятие трофеев

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен продолжает тренироваться перед новым сезоном. На своей странице в «Твиттере» он оставил сообщение, в котором пошутил, что уделяет внимание не только подготовке, способной помочь в пилотаже.

«Тренирую поднятие трофеев», — написал гонщик из Нидерландов.

Видео доступно на странице Макса Ферстаппена в «Твиттере».

Напомним, чемпионат-2020 досрочно выиграл пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Всего на его счету после 17 Гран-при сезона 347 очков. Для британца это уже седьмой титул в карьере. Вторым в личном зачёте стал его напарник Валттери Боттас (223). Тройку замкнул именно Ферстаппен (214). Макс 11 раз поднимался на подиум и смог выиграть два этапа – Гран-при 70-летия и Абу-Даби.