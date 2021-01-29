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Финалы личного ЧМ по ледовому спидвею в Тольятти оказались под угрозой из-за санкций

Финалы личного ЧМ по ледовому спидвею в Тольятти оказались под угрозой из-за санкций
Авто / Мотогонки 0
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Президент комиссии трековых гонок FIM Армандо Кастанья заявил, что федерация в настоящее время обсуждает с ВАДА вопрос о проведении в Тольятти финалов личного чемпионата мира по мотогонкам на льду.

«Мы не игнорируем ВАДА, ведём с ними переговоры и делаем всё от нас зависящее, чтобы провести чемпионат мира по спидвею на льду в Тольятти. Это событие было в календаре задолго до того, как санкции вступили в силу. В настоящее время мы продолжаем обсуждения данного вопроса на заседаниях Генеральной Ассамблеи и комиссии FIM», — приводит слова Кастаньи Speedweek.

Календарь личного чемпионата мира по мотогонкам на льду—2021:
13-14 февраля. 1 и 2 финал — Тольятти (Россия)
6-7 марта. 3 и 4 финал — Берлин (Германия).

CAS 17 декабря утвердил санкции в отношении российского спорта, приняв сторону ВАДА в его споре с РУСАДА. Спортсмены РФ до декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира будут выступать без флага и гимна страны. Решение также лишает Россию права проводить чемпионаты мира.

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