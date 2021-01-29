«Мерседес» показал тизер с новым названием болида

Пресс-служба «Мерседеса» на странице команды в «Твиттере» опубликовала небольшой тизер, который даёт некоторые намёки относительно нового болида команды. Судя по цветовой гамме, выбранной для тизера, можно предположить, что ливрея машины образца 2021 года будет более привычного цвета. Напомним, в минувшем сезоне она получила чёрный окрас.

Кроме того стал известен индекс нового болида — F1 W12.

Соответствующий пост доступен на странице команды «Мерседес» в «Твиттере».

Напомним, что в минувшем сезоне немецкая команда снова завоевала победу в Кубке конструкторов, чемпионом стал пилот команды Льюис Хэмилтон. Последний до сих пор не подписал с «Мерседесом» новый контракт. Вторым пилотом команды в 2021 году останется Валттери Боттас.