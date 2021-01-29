Расселл не верит в скорый переход в «Мерседес»

Пилот «Уильямса» и воспитанник «Мерседеса» Джордж Расселл не обращает внимания на слухи о том, что в скором времени он получит шанс заменить в «Мерседесе» Валттери Боттаса. Вместо этого британец предпочитает сосредоточиться на работе в нынешней команде.

«Формула-1 всегда полна слухов. Мы же смотрим в будущее. Как я уже говорил, здесь только 20 пилотов, и каждый сражается за место. Если у тебя появился шанс, то допускать промахи нельзя: всегда найдётся тот, кто будет готов заменить тебя. Именно поэтому я просто нахожусь в предвкушении следующего сезона.

Я полагаюсь на своих инженеров, а они полагаются на меня и опираются на ту обратную связь, которую я им даю. От гонки к гонке чувствую себя всё увереннее», — приводит слова британца GPFans.