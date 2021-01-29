Вольф: у Мика Шумахера есть талант, чтобы бороться за титул
Глава «Мерседеса» Тото Вольф высказался о воспитаннике Академии «Феррари», новобранце «Хааса» Мике Шумахере. Функционер отметил, что у молодого немца есть потенциал, чтобы в будущем бороться за титул.
«Самое важное то, что в „Хаасе“ он не будет ощущать давления. Знаю, что он понимает, как быть уверенным в себе, но не самоуверенным. В любом случае, ему нужно будет время.
Сможет ли Мик в будущем попасть в «Феррари»? У него есть талант и ум, чтобы пробиться в топ, выигрывать гонки и даже бороться за титул. Так что могу представить его в машине «Феррари». Но дайте ему время на развитие. Он часть команды «Хаас». Там он может учиться и это то, что нужно на старте карьеры в Формуле-1", — приводит слова Вольфа Nextgen-Auto.
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