Алонсо признался, что вернулся в Ф-1 надолго, и заявил, что вернётся на «Дакар»

Двукратный чемпион мира Формулы-1 пилот «Альпин» Фернандо Алонсо решил поиграть с подписчиками в «Правду или ложь». Испанец отвечал на вопросы болельщиков в «Инстаграме», сообщает Speedweek.

Так, спортсмен сказал, что утверждение, что он возвращается в Формулу-1 надолго, является верным. При этом Алонсо подтвердил, что обязательно вернётся на ралли «Дакар». Кроме того, Фернандо признался, что выступления в Ф-1 — не самый захватывающий опыт, который ему приходилось переживать за годы профессиональной карьеры. В ходе общения испанец также сообщил, что в 2021 году будет использовать тот же окрас шлема, что и в 2005–2006 годах.

Напомним, Алонсо возвращается в Формулу-1 после двухлетнего перерыва. В команде «Альпин» его напарником будет Эстебан Окон.