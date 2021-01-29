Экклстоун приобрёл яхту Бриаторе

Бывший глава Формулы-1 Берни Экклстоун позволил себе роскошную покупку. 90-летний экс-управленец приобрёл 63-метровую яхту «Форс Блю», которая некогда принадлежала бывшему боссу «Бенеттона» и «Рено» Флавио Бриаторе.

По факту плавсредство не принадлежит Бриаторе уже несколько лет. Правительство Италии наложило на него арест из-за махинаций Флавио с налогами, а позже конфисковало. Юристы Бриаторе ничего не смогли поделать с решением суда. В результате «Форс Блю» была выставлена на аукцион. Именно на нём яхту и удалось перехватить Экклстоуну, который выложил за неё 7,5 млн евро.

Отметим, что экс-глава Формулы-1 приобрёл яхту по очень низкой цене, так как её рыночная стоимость приближается к 20 млн евро.