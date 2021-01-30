Формула-1 продолжит борьбу с расизмом в 2021 году

Руководитель Формулы-1 Стефано Доменикали заявил, что в новом сезоне в чемпионате по-прежнему будет уделяться внимание программе We Race as One, которая призвана освещать различные социальные проблемы. Пилоты являются послами этой акции. В 2020 году, когда платформа только начала действовать, она в первую очередь касалась вопросов борьбы с расизмом и неравенством.
«В минувшем сезоне мы были очень сфокусированы на проблеме расизма. Время до старта гонки даёт нам возможность осветить ценности программы We Race as One. Хотим обсудить с пилотами и командами, как можем использовать минуты перед стартом в вопросе реализации программы We Race As One.
Мы хотим использовать этот момент, чтобы все поняли: Формула-1 не живёт лишь в своём мире, но хочет играть роль в повышении ценностей общества. Пилоты всё больше и больше осознают, что являются послами Ф-1. Это касается не только технической составляющей, но и того, какой посыл даёт Формула-1. Думаю, гонщики ценят такую роль. Конечно, мы не хотим углубляться в политику, это не наше дело, но мы хотим освещать то, что важно обществу", — приводит слова Доменикали Autosport.
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