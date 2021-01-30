Известный шеф-повар Гордон Рамзи оценил кулинарный талант Шварцмана

Известный шеф-повар, популярный ведущий кулинарных шоу в Великобритании и США Гордон Рамзи оценил умение пилота гоночной академии «Феррари» и программы SMP Racing Роберта Шварцмана готовить десерты.

В «сториз» на своей странице в «Инстаграме» россиянин разместил небольшое видео, как он выбирает рецепт из авторской книги Рамзи. Затем Роберт демонстрирует приготовленный десерт. При этом Шварцман отметил в «сториз» шеф-повара и задался вопросом, достойно ли блюдо его комментария.

Судя по всему, Гордон оценил кулинарные способности спортсмена, ответив на его «сториз».

«Выглядит хорошо, Роберт», — написал известный шеф-повар.

Напомним, в следующем сезоне Шварцман продолжит выступать в Формуле-2 в составе Prema.