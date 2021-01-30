Вольф высказался о перспективах Феттеля в «Астон Мартин»

Глава «Мерседеса» Тото Вольф поделился мыслями о перспективах четырёхкратного чемпиона мира Себастьяна Феттеля на сезон-2021. Функционер убеждён, что в 2021 году немец преодолеет полосу неудач.
«Прежде всего Себастьяну нужна была смена обстановки. Когда ситуация становится всё хуже и хуже, нужно вносить изменения, и он это сделал. Теперь он совершенно в ином окружении.
Не думаю, что в минувшем сезоне проблема была в нём. Просто положение в общем становилось всё хуже и хуже. Была нарушена командная работа. В 2021 году ожидаю от Себастьяна многого, надеюсь, у него будет всё получаться с самого начала. Глава «Астон Мартин» в качестве заводской команды только начинается. Себастьян Феттель будет одним из столпов этого проекта", — приводит слова Вольфа PlanetF1.
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