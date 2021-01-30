Смаль завоевал победу на этапе Формулы-4 ОАЭ

На Ближнем Востоке продолжается чемпионат Формулы-4 ОАЭ. Его третий этап проходит на автодроме в Дубае и состоит из четырёх гонок. Российский пилот Xcel Motorsports Кирилл Смаль проводит его достойно. В первых двух гонках третьего этапа он дважды завоевал третье место, а в следующей гонке праздновал победу, опередив итальянца Энцо Трулли и нидерландского спортсмена Дилано вант Хоффа.

После этого Смаль занимает третье место в обще зачёте, имея в активе 153 очка. Второе место в зачёте — у Энцо Трулли (192). Лидирует уже упомянутый вант Хофф (214). Третий этап чемпионата завершится сегодня, 30 января.

До завершения чемпионата пилотам остаётся проехать девять гонок. Смаль по-прежнему не утратил шанса побороться за титул.