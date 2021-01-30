Хэмилтон — о борьбе за восьмой титул: мне даже сложно произносить эту цифру

Семикратный чемпион мира Формулы-1 Льюис Хэмилтон поделился мыслями о возможном завоевании восьмого титула. Британец признал, что это будет огромным достижением, и отметил, что борьба за него будет жёсткой.

«Завоевание восьмого титула станет огромным достижением, но мне сложно даже произносить эту цифру. Как бы то ни было, полностью сфокусирован на этом титуле, меня окружает отличная команда специалистов.

Вместе с тем ожидаю, что новый сезон будет гораздо труднее. В 2020 году «Ред Булл» уже показал силу. Наш двигатель всегда работал на максимуме, но соперник был попросту быстрее. Так что нам по-прежнему нужно упорно трудиться.



Что касается мотивации, то, когда растёшь, можешь делать большие шаги вперёд. Но когда ты уже на вершине, тяжело делать даже небольшие шажочки. Иногда то, что может казаться небольшим прогрессом, оказывается шагом назад", — приводит слова Хэмилтона Racingnews365.



Напомним, Хэмилтон по-прежнему не подписал новый контракт с «Мерседесом».