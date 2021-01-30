Цунода рассказал, как чуть не бросил автоспорт в 2016 году

Новобранец Формулы-1 пилот «Альфа Таури» Юки Цунода рассказал, что в 2016 году он был близок к тому, чтобы оставить автоспорт. По его словам, тогда был худший момент в его карьере.
«Худший момент в карьере случился в 2016 году. Тогда я проходил тесты юниоров с „Хондой“ и занял третье место. Зачастую „Хонда“ брала в Формулу-4 пилотов, которые занимали два первых места. Я обсудил результаты тестов с отцом и сказал ему, если не пройду в Ф-4, то откажусь от идеи стать гонщиком. Но на тестах за мной наблюдал бывший пилот Формулы-1 Сатору Накадзима. Он посоветовал „Хонде“ взять меня. Именно поэтому я получил место в Формуле-4», — приводит слова японского спортсмена пресс-служба «Альфа Таури».
Напомним, в итальянской команде Цунода заменил Даниила Квята.
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