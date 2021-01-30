Смаль завоевал вторую победу подряд на этапе Формулы-4 ОАЭ
Российский пилот Кирилл Смаль одержал вторую кряду победу на третьем этапе Формулы-4 ОАЭ в Дубае. Второе место досталось Франческо Бращи, тройку лучших замкнул лидер общего зачёта Дилано вант Хофф.
Таким образом, на третьем этапе серии на Ближнем Востоке Смаль дважды завоевал третье место и дважды победил. Этап в Дубае стал лучшим в исполнении Кирилла в Ф-4 ОАЭ.
Последние успехи привели к тому, что Кирилл закрепился на третьем месте в общем зачёте и сократил отставание от лидеров, на его счету 178 очков. Второе место — у Энцо Трулли (204). Лидирует уже упомянутый вант Хофф (229).
До завершения чемпионата пилотам остаётся проехать восемь гонок. Четыре из них пройдут на трассе «Яс-Марин», четыре — снова в Дубае.
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