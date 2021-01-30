В «Астон Мартин» назвали «полной чушью» слухи о продаже компании китайским инвесторам
Представитель «Астон Мартин» опроверг слухи о грядущей продаже компании китайским инвесторам. По его словам, владелец команды Лоуренс Стролл назвал эти слухи «полной чушью».
«Владелец команды Лоуренс Стролл назвал эти слухи полной чушью. Стролл подчеркнул, что он с большим энтузиазмом относится к этому проекту и верит в его успешное и долгое будущее в Формуле-1», — приводит слова представителя «Астон Мартин» RacingNews365.
Напомним, ранее известный обозреватель Джо Сейвуд предположил, что участие «Астон Мартин» в Формуле-1 может оказаться очень непродолжительным, так как компанию хочет выкупить китайская BYD Auto Company.
Напомним, для «Амтон Мартин» предстоящий сезон станет первым после возвращения в Формулу-1 в качестве заводской команды.
«Астон Мартин» может быть продан китайской компании
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