Цунода: в первых гонках ошибки неизбежны

Японский дебютант «Альфа Таури» Юки Цунода поделился ожиданиями от первого сезона в Формуле-1.



«Меня ждёт дебютный сезон и я рассчитываю с самого начала выкладываться по полной, чтобы как можно быстрее адаптироваться. Но я не боюсь ошибок. Конечно, я постараюсь минимизировать их количество, но в первых гонках ошибки неизбежны. Я уверен, что смогу сделать из них выводы. Я доказал это в прошлом сезоне Формулы-2.



Я рад, что меня поддерживают японские болельщики. Горжусь тем, что стану следующим японским гонщиком в Формуле-1 после Камуи Кобяси в 2014 году. Что касается прессинга, то я сам оказываю на себя давление. Я хочу сделать всё, чтобы добиться успеха», — приводит слова Юки Цуноды пресс-служба команды.