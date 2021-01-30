Ламмерс считает, что скорее Хэмилтон уступит условиям «Мерседеса», чем наоборот

Бывший гонщик Формулы-1 Ян Ламмерс поделился мнением о ситуации с новым контрактом Льюиса Хэмилтона и «Мерседеса».
«Вероятно, Хэмилтон переоценивает свою рыночную стоимость и недооценивает ситуацию в мирре. „Мерседес“ ограничен в том, что он может предлоить Льюису с точки зрения моралию Как объяснить работникам то. что Льюис продолжит получать свои миллионы, а других людей придется увольнять?
»Мерседес" не ожидал успеха от Расселла. Но у него получилось, и было бы глупо со стороны «Мерседеса» не использовать это в переговорах против Хэмилтона. Льюис не осознаёт, что это возможность для «Мерседеса». Что ценнее – еще один титул? Или выгоднее сыграть на лояльности, выступив против многомиллионной зарплаты Хэмилтона?
Команда получила шанс сделать сильное заявление и подтвердить, что компания лояльна к своим клиентам и сотрудникам, а не одному спортсмену. Вероятность того, что «Мерседес» уступит Хэмилтону горздо ниже, чем обратная ситуация", — приводит слова Ламмерса RacingNews365.
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