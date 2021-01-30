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Мик Шумахер рассказал о положительных и отрицательных сторонах карьеры пилота

Мик Шумахер рассказал о положительных и отрицательных сторонах карьеры пилота
Авто / Формула-1 0
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Новичок «Хааса» Мик Шумахер рассказал о положительных и отрицательных сторонах карьеры пилота.

«Мне просто нравится соревноваться, я люблю гонки и сражения на трассе. Когда вы проходите идеальный круг в квалификации и выигрываете гонку, это чувство просто неописуемо. Это делает вас счастливым, когда удаётся пройти все лучшие сектора. Мне нравится работать с гениальными людьми, потому что автоспорт очень продвинут во всех отношениях.

Тем не менее, вы проводите мало времени со своей семьёй. Вы часто в разъездах и не видите свою семью так часто, как если бы вы работали с девяти до пяти. Однако, наша страсть стала нашей работой, мне нравится мой вид спорта, поэтому мне легко принести эту жертву и наслаждаться каждым моментом», — приводит слова Мика Шумахера официальный сайт Формулы-1.

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