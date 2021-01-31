Мик Шумахер назвал Михаэля своим кумиром
Новичок «Хааса» Мик Шумахер назвал отца, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, своим кумиром.
«Мой кумир? Конечно, отец! Я определённо смотрю на то, чего он смог достичь, и пытаюсь извлечь из этого уроки. Он так долго был эталоном для всех, а для меня остаётся по сей день, поэтому я всегда смотрю, что делал он. Восхищаюсь его человеческими качествами и тем, что он всегда оставался твёрдым и спокойным. Это то, чего я ценю и беру с собой в начинающуюся карьеру», — приводит слова Мика Шумахера GPBlog.
Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.
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