Мик Шумахер назвал Михаэля своим кумиром

Новичок «Хааса» Мик Шумахер назвал отца, семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера, своим кумиром.



«Мой кумир? Конечно, отец! Я определённо смотрю на то, чего он смог достичь, и пытаюсь извлечь из этого уроки. Он так долго был эталоном для всех, а для меня остаётся по сей день, поэтому я всегда смотрю, что делал он. Восхищаюсь его человеческими качествами и тем, что он всегда оставался твёрдым и спокойным. Это то, чего я ценю и беру с собой в начинающуюся карьеру», — приводит слова Мика Шумахера GPBlog.



Напомним, в декабре 2013 года Михаэль Шумахер, катаясь на горных лыжах, в результате падения получил тяжёлые травмы головы. О состоянии его здоровья нет достоверной информации, поскольку семья предпочитает хранить всё в тайне.