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«Астон Мартин» не примет участие в виртуальном Гран-при Формулы-1

«Астон Мартин» не примет участие в виртуальном Гран-при Формулы-1
Авто / Формула-1 0
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Стали известны все участники первого виртуального Гран-при Формулы-1 2021 года. В гонке примут участие не так много действующих гонщиков — из состава команд 2021 года в заездах поучаствуют лишь пилоты «Уильямса» Джордж Расселл и Николас Латифи.

Однако в гонке примует участие сразу несколько бывших гонщиков Формулы-1, включая Стоффеля Вандорна, Энтони Дэвидсона, Александера Албона, Витантонио Льюцци и Пьетро Фиттипальди.

ПРимечательно, что в гонке примет участие всего девять команд — «Астон Мартин» отказался от выступлений. Скорее всего это связано с переименованием команды и отсутствием в игре F1 2020 новой версии команды

«Мерседес»: Стоффель Вандорн и Энтони Дэвидсон
«Ред Булл»: Александер Албон и Джеффри Херлингс
«Макларен»: Джимми Бродбент и Бэн Дэли
«Альпин»: Кристиан Лундгор и Оскар Пиастри
"Феррари": Маркус Армстронг и Артур Леклер
«Альфа Таури»: Витантонио Льюцци и Лука Сальвадори
«Альфа Ромео»: Тибо Куртуа и Джек Макдермотт
«Хаас»: Пьетро Фиттипальди и Энцо Фиттипальди
«Уильямс»: Джордж Расселл и Николас Латифи.

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