«Астон Мартин» не примет участие в виртуальном Гран-при Формулы-1

Стали известны все участники первого виртуального Гран-при Формулы-1 2021 года. В гонке примут участие не так много действующих гонщиков — из состава команд 2021 года в заездах поучаствуют лишь пилоты «Уильямса» Джордж Расселл и Николас Латифи.



Однако в гонке примует участие сразу несколько бывших гонщиков Формулы-1, включая Стоффеля Вандорна, Энтони Дэвидсона, Александера Албона, Витантонио Льюцци и Пьетро Фиттипальди.

ПРимечательно, что в гонке примет участие всего девять команд — «Астон Мартин» отказался от выступлений. Скорее всего это связано с переименованием команды и отсутствием в игре F1 2020 новой версии команды

«Мерседес»: Стоффель Вандорн и Энтони Дэвидсон

«Ред Булл»: Александер Албон и Джеффри Херлингс

«Макларен»: Джимми Бродбент и Бэн Дэли

«Альпин»: Кристиан Лундгор и Оскар Пиастри

"Феррари": Маркус Армстронг и Артур Леклер

«Альфа Таури»: Витантонио Льюцци и Лука Сальвадори

«Альфа Ромео»: Тибо Куртуа и Джек Макдермотт

«Хаас»: Пьетро Фиттипальди и Энцо Фиттипальди

«Уильямс»: Джордж Расселл и Николас Латифи.