Мик Шумахер: боялся, что сезон в Формуле-2 будет отложен на один год
Новичок «Хааса» чемпион Формулы-2 2020 года Мик Шумахер признался, что боялся отмены сезона в серии.
«Пандемия повлияла на всё, она создала проблемы огромному количеству человек. Мне кажется нечестным, что могу радоваться тому, как у меня сложился сезон 2020 года. Если говорить честно, то это был мой лучший год с самого начала карьеры. Год, когда сбылась мечта детства.
Понятно, в начале пандемии, когда многие страны закрывались на карантин, спорт не был в приоритете. Я боялся, что второй сезон в Формуле-2 будет отложен на один год», — приводит слова Мика Шумахера F1i.
В сезоне 2021 года Мик Шумахер дебютирует в Формуле-1 в составе команды «Хаас». Его напарником станет россиянин Никита Мазепин.
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