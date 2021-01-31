Расселл рассказал, у кого из пилотов пытается перенимать лучшие черты
Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, у кого из пилотов он пытается перенимать лучшие черты.
«Я всегда старался перенимать сильнейшие аспекты у других пилотов. Когда я рос, Михаэль Шумахер был настоящей легендой. У Льюиса Хэмилтона я стараюсь перенять его скорость и то, как он действует на трассе. У Фернандо Алонсо можно научиться тому, как выжимать максимум тз любой ситуации. У Хуана-Пабло Монтойи его агрессию. Важно и то, как пилоты ведут себя вне трассы. Тут можно привести в пример Дженсона Баттона, который всегда блестяще справлялся с прессой и был любимцем болельщиков», — приводит слова Джорджа Расселла The Sportsnman.
Напомним, Джордж Расселл в сезоне-2020 провёл одну гонку в составе «Мерседеса».
Рекомендуем вам
- 31 января 2021
-
13:51
-
12:51
-
10:53
-
09:53
-
00:51
- 30 января 2021
-
23:56
-
23:51
-
20:51
-
19:46
-
18:46
-
17:55
-
16:53
-
15:57
-
14:36
-
12:52
-
11:47
-
10:53
-
09:53
-
00:50
- 29 января 2021
-
23:56
-
23:28
-
21:41
-
20:18
-
18:54
-
17:47
-
16:45
-
16:13
-
15:29
-
14:41
-
13:40
-
13:07
-
12:44
-
11:21
-
10:31
-
09:14
Партнерский контент
Рекомендуем вам