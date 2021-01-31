Расселл рассказал, у кого из пилотов пытается перенимать лучшие черты

Пилот «Уильямса» Джордж Расселл рассказал, у кого из пилотов он пытается перенимать лучшие черты.



«Я всегда старался перенимать сильнейшие аспекты у других пилотов. Когда я рос, Михаэль Шумахер был настоящей легендой. У Льюиса Хэмилтона я стараюсь перенять его скорость и то, как он действует на трассе. У Фернандо Алонсо можно научиться тому, как выжимать максимум тз любой ситуации. У Хуана-Пабло Монтойи его агрессию. Важно и то, как пилоты ведут себя вне трассы. Тут можно привести в пример Дженсона Баттона, который всегда блестяще справлялся с прессой и был любимцем болельщиков», — приводит слова Джорджа Расселла The Sportsnman.



Напомним, Джордж Расселл в сезоне-2020 провёл одну гонку в составе «Мерседеса».